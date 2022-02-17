Стала известна зарплата Брозовича по новому контракту с "Интером"

Теги интер миланмарцело брозович

Стала известна зарплата Брозовича по новому контракту с "Интером"

Фото твиттер "Интера"

СМИ узнали финансовые детали нового соглашения между "Интером" и полузащитником Марцело Брозовичем.

По информации журналиста Николо Скиры, хорват сможет зарабатывать 7,5 миллиона евро за сезон - 6,5 миллиона в качестве основного оклада и 1 миллион бонусами.

Сообщается, что стороны планируют продлить контракт до лета 2026 года.

В текущем сезоне 29-летний Брозович сыграл за "Интер" 33 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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