Стала известна зарплата Брозовича по новому контракту с "Интером"
Фото твиттер "Интера"
СМИ узнали финансовые детали нового соглашения между "Интером" и полузащитником Марцело Брозовичем.
По информации журналиста Николо Скиры, хорват сможет зарабатывать 7,5 миллиона евро за сезон - 6,5 миллиона в качестве основного оклада и 1 миллион бонусами.
Сообщается, что стороны планируют продлить контракт до лета 2026 года.
В текущем сезоне 29-летний Брозович сыграл за "Интер" 33 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: "Реал" хочет усилиться защитником "Интера". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Клаудиньо оценил свое начало в "Зените"
-
Кокорин может вернуться в "Сочи"
-
Осимхен может не сыграть с "Барселоной"
-
Президент Ла Лиги рассказал о влиянии потенциального трансфера Мбаппе в "Реал" на лигу
-
"Барселона" до сих пор не объявила о сделке со Spotify из-за Unicef
-
Петржела сделал смелый прогноз на матч "Зенит" - "Бетис"
-
Арендованный у "Ромы" Флоренци определился с будущим в "Милане"
-
"Динамо" сыграло вничью с "Аланией" в товарищеском матче
-
ПСЖ возобновил попытки продлить контракт с Мбаппе после матча с "Реалом"
-
Малком оценил свою текущую форму
-
Салах, Мане и Фирмино забили 63% голов "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов при Клоппе
-
Агуэро встал на защиту Месси
-
Стала известна зарплата Брозовича по новому контракту с "Интером"
-
"Рубин" объявил о переходе 21-летнего защитника
-
Малком сравнил предсезонку в "Зените", "Барселоне" и "Бордо"
-
СМИ узнали о срыве переговоров между "Барселоной" и Роберто о продлении контракта
-
Новичок "Зенита" Сергеев назвал форвардов, с которых берёт пример
-
Салах повторил достижение Питера Крауча
-
18-летний Эллиот побил клубный рекорд "Ливерпуля"
-
Основной вратарь "Бетиса" не сыграет с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17