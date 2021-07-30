Стала известна зарплата Давида Луиза в "Адана Демирспор"
Фото: инстаграм Давида Луиза
Защитник Давид Луиз близок к переходу в "Адана Демирспор".
По сведениям журналиста Николо Скиры, турецкий клуб подпишет с 34-летним бразильцем контракт до 2023 года с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.
Давид Луиз является свободным агентом. Последние два сезона он выступал за "Арсенал".
В прошлом сезоне Давид Луиз провел 30 матчей, в которых отметился двумя голами.
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