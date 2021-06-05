Стала известна зарплата Депая в "Барселоне"

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Стала известна зарплата Депая в "Барселоне"Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Николо Скира, форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай продолжит карьеру в "Барселоне".

По информации источника, 27-летний форвард подпишет с каталонским клубом контракт на три года и будет зарабатывать пять миллионов евро в год плюс бонусы.

Отмечается, что официально о сделка будет объявлено на следующей неделе.

Нидерландец достанется "Барсе" бесплатно, так как у него этим летом истекает срок контракта с "Лионом".

В прошедшем сезоне Депай в 37 матчах чемпионата Франции забил 20 голов и сделал 12 голевых передач.

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