Стала известна зарплата Деспотовича в тульском "Арсенале"

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Стала известна зарплата Деспотовича в тульском "Арсенале"

Фото твиттер "Арсенала"

Журналист Иван Карпов раскрыл размер оклада новичка тульского "Арсенала" Джордже Деспотовича.

По данным инсайдера, 29-летний серб будет зарабатывать 3 миллиона рублей в месяц (36 миллионов рублей в год).

Напомним, что нападающий присоединился к "канонирам" на правах свободного агента и заключил контракт на три года.

Деспотович перешёл в "Арсенал" из "Рубина", в составе которого забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

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