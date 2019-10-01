Стала известна зарплата экс-тренера "Шальке" в "Спартаке"

Бывший главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско в ближайшее время возглавит "Спартак", сообщает ФАН.

По сведениям источника, зарплата немецко-итальянского специалиста в московском клубе составит 3 миллиона евро в год. На посту наставника "красно-белых" Тедеско сменит ушедшего в отставку Олега Кононова.

В данный момент исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Кузнецов.

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