Стала известна зарплата экс-тренера "Шальке" в "Спартаке"

Теги спартак москвадоменико тедеско

Стала известна зарплата экс-тренера "Шальке" в "Спартаке"

Бывший главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско в ближайшее время возглавит "Спартак", сообщает ФАН.

По сведениям источника, зарплата немецко-итальянского специалиста в московском клубе составит 3 миллиона евро в год. На посту наставника "красно-белых" Тедеско сменит ушедшего в отставку Олега Кононова.

В данный момент исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Кузнецов.

Не пропустите: Крал высказался об отставке Кононова из "Спартака". | http://soccernews.ru
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