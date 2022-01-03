Стала известна зарплата Феррана Торреса в "Барселоне"
Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен
СМИ узнали оклад испанского нападающего Феррана Торреса в "Барселоне" после трансфера из "Манчестер Сити".
Как сообщает издание Diario Sport, контракт игрока с каталонским клубом рассчитан на пять с половиной лет, с зарплатой в размере 5.5 миллионов и отступными в 1 миллиард евро. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро и 10 миллионов в виде бонусов.
Таким образом, сине-гранатовые потратят на Феррана 82,5 миллионов евро без учета бонусов.
Сегодня прошла презентация Торреса на "Камп Ноу".
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