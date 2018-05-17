Стала известна зарплата Фонсеки по новому контракту с "Шахтёром"

СМИ узнали, сколько будет зарабатывать Паулу Фонсека по новому контракту с "Шахтёром".

Как сообщает O Jogo, зарплата 45-летнего португальского специалиста составит четыре миллиона евро за сезон.

Ранее стало известно, что Фонсека продлил соглашение с "горняками" до 2020 года, таким образом отказав "Эвертону", "Вест Хэму", "Наполи", "Зениту" и "Бенфике". | http://soccernews.ru