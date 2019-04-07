Стала известна зарплата форварда "Спартака" Роши в "Крузейро"
Нападающий "Спартака" Педро Роша, который на правах аренды перешел в "Крузейро", получает в бразильском клубе 800 тысяч евро в год, об этом сообщает журналист Гуто.
По данным источника, бразильский клуб платит игроку 300 тысяч евро, 350 тысяч он получает от спонсоров и 150 тысяч приходится на долю "красно-белых".
Напомним, что "Крузейро" арендовал форварда до конца 2019 года.
24-летний Роша перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Гремио" за 12 миллионов евро. Всего за российский клуб он провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. Его контракт с московским клубом действует до лета 2021 года.
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