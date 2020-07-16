Стала известна зарплата Гайча в ЦСКА

Появились новые детали контракта нападающего Адольфо Гайча с ЦСКА.

Как сообщает "Чемпионат", аргентинец будет зарабатывать 900 тысяч евро за сезон. За каждый забитый гол футболист будет получать по 5 тысяч евро. Также каждый июль Гайчу будет полагаться бонус в размере 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что трансфер Гайча обойдется ЦСКА в 8,5 миллиона евро.

Гайч провел за "Сан Лоренцо" 27 игр, в которых забил 7 голов.

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