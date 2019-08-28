Стала известна зарплата Гогуа в ЦСКА

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Стала известна зарплата Гогуа в ЦСКА

Ивуарийский защитник "Тамбова" Седрик Гогуа переходит в ЦСКА, сообщает "Бизнес Online".

По сведениям источника, зарплата игрока в московском клубе в первом сезоне составит 300 тысяч евро в год. Затем оклад будет повышаться на пять тысяч евро в месяц.

ЦСКА заплатит за 25-летнего футболиста полную сумму отступных в размере 400 тысяч евро. Для завершения сделки ивуарийцу осталось пройти медицинское обследование.

Не пропустите: Игбун высказался о возможном переходе в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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