Стала известна зарплата Гогуа в ЦСКА

Ивуарийский защитник "Тамбова" Седрик Гогуа переходит в ЦСКА, сообщает "Бизнес Online".

По сведениям источника, зарплата игрока в московском клубе в первом сезоне составит 300 тысяч евро в год. Затем оклад будет повышаться на пять тысяч евро в месяц.

ЦСКА заплатит за 25-летнего футболиста полную сумму отступных в размере 400 тысяч евро. Для завершения сделки ивуарийцу осталось пройти медицинское обследование.

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