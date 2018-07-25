Стала известна зарплата Головина в "Монако"

СМИ узнали сколько Александр Головин будет зарабатывать в "Монако".

Сообщается, что зарплата игрока во французском клубе составит два миллиона евро за сезон.

Напомним, что Головин подпишет с "Монако" пятилетний контракт.

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