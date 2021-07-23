Стала известна зарплата Карпина в сборной России
Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен
Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники в РФС, новый главный тренер сборной России Валерий Карпин и его штаб смогут получить около 700 тысяч евро за период своего контракт с российским футбольным союзом.
"Никаких торгов ни с одним из кандидатов не было. Они сами согласились на те условия, которые были предложены РФС. На весь штаб согласно контракту они заработают менее 700 тысяч евро на всех. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей", – заявил один из источников.
Также отмечается, что если Карпин и его штаб смогут вывести сборную на ЧМ-2022 в Катаре, то с учетом бонусов заработают около 1.3 миллионов евро.
Напомним, что тренер подписал соглашение с РФС рассчитаное до конца 2021 года с опцией продления. Карпин будет совмещать работу в национальной команде с работой главным тренером в "Ростове".
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