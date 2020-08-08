Стала известна зарплата Кашшаи в РФС
Бывший арбитр Игорь Федотов рассказал, сколько зарабатывает глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.
"Смысл в приезде Виктора Кашшаи, Роберто Розетти: изначально они приехали зарабатывать деньги. Они приехали не на зарплату 250 тысяч рублей и развивать судейство. Они приехали на 1,2-1,3 миллиона рублей в месяц. То же самое было с европейскими судьями, которые приезжали судить игры РПЛ", - сказал Федотов.
Напомним, что именитый венгр возглавил департамент судейства РФС в январе этого года, сменив скандального известного Александра Егорова.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22