Стала известна зарплата Кашшаи в РФС

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Стала известна зарплата Кашшаи в РФС

Бывший арбитр Игорь Федотов рассказал, сколько зарабатывает глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

"Смысл в приезде Виктора Кашшаи, Роберто Розетти: изначально они приехали зарабатывать деньги. Они приехали не на зарплату 250 тысяч рублей и развивать судейство. Они приехали на 1,2-1,3 миллиона рублей в месяц. То же самое было с европейскими судьями, которые приезжали судить игры РПЛ", - сказал Федотов.

Напомним, что именитый венгр возглавил департамент судейства РФС в январе этого года, сменив скандального известного Александра Егорова.

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