Стала известна зарплата Кейна в случае перехода в "Манчестер Сити"
Фото твиттер Харри Кейна
"Манчестер Сити" ведёт переговоры с форвардом "Тоттенхэма" Харри Кейном по поводу условий личного контракта.
По информации журналиста Николо Скиры, "горожане" готовы предложить футболисту пятилетний контракт с зарплатой 16 миллионов евро.
Что касается суммы потенциального трансфера, то "шпоры" настаивают на 160 миллионах евро.
В прошедшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах в составе "Тоттенхэма".
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