Стала известна зарплата Кейна в случае перехода в "Манчестер Сити"

Фото твиттер Харри Кейна

"Манчестер Сити" ведёт переговоры с форвардом "Тоттенхэма" Харри Кейном по поводу условий личного контракта.

По информации журналиста Николо Скиры, "горожане" готовы предложить футболисту пятилетний контракт с зарплатой 16 миллионов евро.

Что касается суммы потенциального трансфера, то "шпоры" настаивают на 160 миллионах евро.

В прошедшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах в составе "Тоттенхэма".

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