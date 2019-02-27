Стала известна зарплата Кононова в "Спартаке"

Стала известна зарплата главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", годовой оклад 52-летнего специалиста составляет 1,2 миллиона евро.

Кроме того, в его контракте прописана возможность увеличения доходов за счёт достижения поставленных целей. В частности, наставнику полагается солидный бонус за победу в Кубке России и квалификацию в Лигу Чемпионов.

Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Его соглашение с "красно-белыми" рассчитано до июня 2020 года.

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