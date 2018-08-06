Стала известна зарплата Лаксальта в "Зените"

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Стала известна зарплата Лаксальта в "Зените"

Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник "Дженоа" Диего Лаксальт в случае перехода в "Зенит".

По информации Tuttomercatoweb, зарплата уругвайца составит 2,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Напомним, что трансфер Лаксальта обойдётся "Зениту" в 18-20 миллионов евро.

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