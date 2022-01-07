Стала известна зарплата Медины в ЦСКА

Фото инстаграм Хесуса Медины

СМИ узнали, сколько будет зарабатывать парагвайский полузащитник Хесус Медина в ЦСКА.

По информации Versus, футболист договорился с армейцами о годовой зарплате в размере 1,76 миллиона евро.

На прошлой неделе 24-летний хавбек стал свободным агентом после ухода из "Нью-Йорк Сити".

В составе американской команды Медина забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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