Стала известна зарплата Мелкадзе по новому контракту со "Спартаком"

Сегодня московский "Спартак" объявил о продлении контракта с форвардом Георги Мелкадзе до 2022 года.

Согласно информации журналиста Ивана Карпова, по новому соглашению у 22-летнего футболиста будет прогрессирующая зарплата. В первый сезон он получит не менее 480 тысяч евро, второй может ему принести уже 780 тысяч.

В сумме нападающий может заработать за три года более 2 миллионов евро с учётом бонусов.

Мелкадзе является воспитанником "Спартака". В текущем сезоне он провёл 11 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Глушаков хочет получить компенсацию от "Спартака" наличными, чтобы не делиться с женой. | http://soccernews.ru