Стала известна зарплата Мелкадзе в "Сочи"

Фото инстаграм "Спартака"

СМИ узнали, сколько нападающий Георги Мелкадзе будет зарабатывать после перехода из "Спартака" в "Сочи".

По информации "Чемпионата", "барсы" согласились платить игроку около 200 тысяч евро за сезон.

Форвард присоединился к "Сочи" на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2024 года.

24-летний Мелкадзе является воспитанником "Спартака", за основную команду сыграл 26 матчей, результативными действиями не отличался. Сдавался в аренду "Тосно", "Тамбову" и "Ахмату". Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

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