Стала известна зарплата Мелкадзе в "Сочи"
Фото инстаграм "Спартака"
СМИ узнали, сколько нападающий Георги Мелкадзе будет зарабатывать после перехода из "Спартака" в "Сочи".
По информации "Чемпионата", "барсы" согласились платить игроку около 200 тысяч евро за сезон.
Форвард присоединился к "Сочи" на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2024 года.
24-летний Мелкадзе является воспитанником "Спартака", за основную команду сыграл 26 матчей, результативными действиями не отличался. Сдавался в аренду "Тосно", "Тамбову" и "Ахмату". Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
Не пропустите: "Сочи" нацелился на малийского форварда. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Фати не хочет делать операцию. "Барселона" продолжает настаивать на вмешательстве хирургов
-
"Зенит" сделал Ракицкому предложение о продлении контракта
-
Ян Облак заразился коронавирусом незадолго до матча против "Барселоны"
-
Стало известно, сколько будет получать Адамов в "Зените"
-
"Валенсия" подписала защитника Эрая Джёмерта
-
"Барселона" хочет провести еще два трансфера в январе
-
Стала известна зарплата Мелкадзе в "Сочи"
-
ЦСКА объяснил свой отказ отпускать Медину в сборную Парагвая
-
"Зенит" объявил о трансфере Адамова
-
"Спартак" купил нападающего "Сатурна"
-
"Зенит" близок к приобретению защитника "Урала"
-
"Краснодар" сделал предложение по защитнику "Фиорентины"
-
Появились обновлённые данные о трагедии перед матчем Камерун - Коморы
-
"Зенит" разгромил "Жилину" в товарищеском матче благодаря хет-трику Ерохина
-
"Сочи" объявил о переходе Мелкадзе из "Спартака"
-
"Ньюкасл" хочет подписать пять новичков до конца января
-
Балотелли прокомментировал своё возвращение в сборную Италии
-
Шатов рассказал, что подтолкнуло его к приостановке карьеры
-
"Бавария" нашла замену Зюле
-
2
Месси поужинал в Барселоне с Хави и Бускетсом