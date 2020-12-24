Стала известна зарплата Милевского в "Минае"
Новичок "Миная" Артем Милевский будет получать в клубе зарплату в размере 100 тысяч гривен в месяц (около трех тысяч евро), сообщает UA-Футбол.
Футболист подписал с "Минаем" контракт до лета 2022 года. Ранее форвард говорил, что он готов вернуться на Украину, но не собирается играть за небольшие деньги.
35-летний Милевский ранее играл за "Борисфен-2", киевское "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", "Тосно", "Динамо-Брест", венгерскую "Кишварду" и вновь "Динамо-Брест". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил восемь голов. Трехкратный чемпион Украины, чемпион Беларуси, четырехкратный обладатель Кубка Украины, обладатель Кубка Беларуси, трехкратный обладатель Суперкубка Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Беларуси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
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|13