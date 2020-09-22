Стала известна зарплата Мораты в "Ювентусе"
Форвард "Атлетико" Альваро Мората близок к переходу в "Ювентус". Об этом сообщается в твиттере журналиста Николы Скиры.
По данным источника, испанец будет получать в туринском клубе 7,5 миллиона евро плюс бонусы. Ранее сообщалось, что испанец пошел на понижение зарплаты ради возвращения в "старую сеньору".
За аренду игрока клуб получит 9 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до 2021 года.
Сегодня, 22 сентября, форвард прошел медосмотр.
А еще: "Ювентус" опубликовал фото с медосмотра Мораты| http://soccernews.ru
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