Стала известна зарплата Мораты в "Ювентусе"

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Стала известна зарплата Мораты в "Ювентусе"

Форвард "Атлетико" Альваро Мората близок к переходу в "Ювентус". Об этом сообщается в твиттере журналиста Николы Скиры.

По данным источника, испанец будет получать в туринском клубе 7,5 миллиона евро плюс бонусы. Ранее сообщалось, что испанец пошел на понижение зарплаты ради возвращения в "старую сеньору".

За аренду игрока клуб получит 9 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до 2021 года.

Сегодня, 22 сентября, форвард прошел медосмотр.

А еще: "Ювентус" опубликовал фото с медосмотра Мораты| http://soccernews.ru
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