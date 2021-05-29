Стала известна зарплата Мухина в ЦСКА

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Журналист Сергей Егоров назвал размер зарплаты полузащитника Максима Мухина после перехода в ЦСКА.

По данным инсайдера, 19-летний футболист будет зарабатывать по условиям контракта с армейцами 600 тысяч евро в год.

Напомним, что соглашение перспективного хавбека со столичным клубом рассчитано на пять сезонов.

В пятницу Мухин перешёл из "Локомотива" в ЦСКА за 170 тысяч евро.

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