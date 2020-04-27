Стала известна зарплата Николича в "Локомотиве"
Марко Николич в случае назначения на пост главного тренера "Локомотива" будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год, сообщает "Чемпионат".
Sport24, в свою очередь, утверждает, что зарплата сербского специалиста у руля "железнодорожников" составит 1,5 миллиона за сезон.
При этом оба источника сошлись во мнении, что в контракте Николича будут прописаны бонусы в размере 500 тысяч.
Ожидается, что 40-летний наставник возглавит "Локомотив" летом, сменив на этой должности Юрия Сёмина. Его соглашение с клубом будет рассчитано до 2022 года.
Не пропустите: Селюк объяснил, почему Николича нельзя назначать главным тренером "Локомотива". | http://soccernews.ru
главное
-
"Фигу, Кройфф, Тевес": опубликован рейтинг самых скандальных футбольных трансферов
-
Месси и Роналду разыграли победу в еще одном рейтинге! FourFourTwo определил ТОП-25 футболистов за последние 25 лет - представляем первую десятку
-
"Барселона" не потянет трансфер "нового Пирло"
-
Таблоид Daily Mail составил символическую сборную сезона АПЛ
-
"Ювентус" может разорвать контракт с Игуаином
Лента новостей
-
Роналдиньо поделился впечатлениями от пребывания в тюрьме
-
Стала известна зарплата Николича в "Локомотиве"
-
"Наполи" может продать Лосано из-за трансфера Азмуна
-
В АПЛ могут разрешить делать 5 замен за матч до конца сезона
-
Кессье хочет остаться в "Милане"
-
Козлов: "При Карпине легионеры на тренировках "Спартака" страдали фигнёй"
-
"Ньюкасл" определился с приоритетным вариантом усиления состава
-
"Фигу, Кройфф, Тевес": опубликован рейтинг самых скандальных футбольных трансферов
-
Воспитанник "Спартака": "В 17 лет сам купил Infiniti FX"
-
Месси и Роналду разыграли победу в еще одном рейтинге! FourFourTwo определил ТОП-25 футболистов за последние 25 лет - представляем первую десятку
-
Стало известно, смотрит ли Путин матчи чемпионата Беларуси
-
Верратти: "Футболисты переходят в ПСЖ не из-за денег"
-
Алиев признался, что занимался сексом втроём. Жена устроила ему скандал в прямом эфире
-
"Спортинг" готовит хитрый ход для подписания хавбека "Локомотива"
-
"Барселона" не потянет трансфер "нового Пирло"
-
Daily Mail назвал лучшего игрока сезона в АПЛ
-
Селюк объяснил, почему Николича нельзя назначать главным тренером "Локомотива"
-
Роббен задумывался о возобновлении карьеры
-
На Виллиана появился ещё один претендент
-
Рыбус оценил вероятность ухода из "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20