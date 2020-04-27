Стала известна зарплата Николича в "Локомотиве"

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Стала известна зарплата Николича в "Локомотиве"

Марко Николич в случае назначения на пост главного тренера "Локомотива" будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год, сообщает "Чемпионат".

Sport24, в свою очередь, утверждает, что зарплата сербского специалиста у руля "железнодорожников" составит 1,5 миллиона за сезон.

При этом оба источника сошлись во мнении, что в контракте Николича будут прописаны бонусы в размере 500 тысяч.

Ожидается, что 40-летний наставник возглавит "Локомотив" летом, сменив на этой должности Юрия Сёмина. Его соглашение с клубом будет рассчитано до 2022 года.

Не пропустите: Селюк объяснил, почему Николича нельзя назначать главным тренером "Локомотива". | http://soccernews.ru
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