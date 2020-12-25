Стала известна зарплата нового гендиректора "Локомотива"
СМИ узнали размер оклада нового генерального директора московского "Локомотива" Владимира Леонченко.
По информации журналиста Сергея Егорова, зарплата функционера в столичном клубе составит 36 миллионов рублей в год (400 тысяч евро).
Напомним, что в среду Леонченко сменил на посту гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.
"Локомотив" ушёл на зимний перерыв на восьмом месте в РПЛ.
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