Стала известна зарплата нового гендиректора "Локомотива"

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Стала известна зарплата нового гендиректора "Локомотива"

СМИ узнали размер оклада нового генерального директора московского "Локомотива" Владимира Леонченко.

По информации журналиста Сергея Егорова, зарплата функционера в столичном клубе составит 36 миллионов рублей в год (400 тысяч евро).

Напомним, что в среду Леонченко сменил на посту гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.

"Локомотив" ушёл на зимний перерыв на восьмом месте в РПЛ.

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