Стала известна зарплата Нойштедтера после возвращения в "Динамо"

Журналист Максим Алланазаров выяснил, сколько будет зарабатывать полузащитник Роман Нойштедтер по новому контракту с московским "Динамо".

По его информации, зарплата 32-летнего футболиста после возвращения в клуб уменьшится почти в два раза - до 500 тысяч евро в год.

Напомним, что в конце июля Нойштедтер покинул "Динамо" на правах свободного агента, но спустя два месяца "бело-голубые" решили его вернуть.

В прошлом сезоне хавбек провёл за столичную команду 21 матч и сделал 1 ассист.

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