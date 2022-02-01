Стала известна зарплата Обамеянга в "Барселоне"

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Стала известна зарплата Обамеянга в "Барселоне"

Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг договорился с "Барселоной" об условиях личного контракта.

По информации Mundo Deportivo, до 30 июня габонец будет зарабатывать 5 тысяч евро в неделю, то есть за этот период клуб потратит на его зарплату всего 110 тысяч евро.

С нового сезона оклад 32-летнего футболиста вырастет многократно, однако конкретные цифры источник не называет.

Ранее сообщалось, что Обамеянг перейдёт в "Барсу" бесплатно. Поскольку он сменит команду в качестве свободного агента, закрытие зимнего трансферного окна не имеет значения. 

В текущем сезоне форвард сыграл за "Арсенал" 15 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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