Стала известна зарплата Обамеянга в "Барселоне"

Фото: инстаграм Обамеянга\Автор неизвестен

Габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг с высокой долей вероятности в ближайшее время станет футболистом "Барселоны".

Как сообщает журналист Шей Лугасси, ожидается, что до конца сезона в "Барселоне" форвард заработает 2,2 миллиона евро. Это максимум, который "Барса" имела в лимите заработной платы.

По информации источника, в "Барсе" говорят, что в следующем сезоне его зарплата может составить около 9-10 миллионов евро, включая бонусы.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" разорвал с Обамеянгом контракт за минуту до окончания трансферного окна, а "Барса" подпишет его на правах свободного агента.

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