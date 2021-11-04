Стала известна зарплата Онаны после перехода в "Интер"

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Стала известна зарплата Онаны после перехода в "Интер"

Фото инстаграм Андре Онаны

СМИ узнали, сколько будет зарабатывать голкипер "Аякса" Андре Онана, когда заключит контракт с миланским "Интером".

По информации журналиста Николо Скиры, зарплата камерунца в новом клубе составит 3 миллиона евро в год.

Ожидается, что следующим летом вратарь присоединится к "нерадзурри" на правах свободного агента и подпишет соглашение, рассчитанное до конца сезона 2025/26.

Напомним, что с февраля Онана отбывает дисквалификацию за употребление допинга, которая завершится в ноябре.

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