Стала известна зарплата Павлюченко, Шишкина и Янбаева в "Знамени"
Спонсор команды ПФЛ "Знамя", который пожелал остаться инкогнито, назвал суммы, которые получают в клубе известные футболисты, в числе которых Роман Павлюченко, Роман Шишкин и Ренат Янбаев.
"Ребята играют за нас не из-за денег. Мы платим немного - 10 тысяч рублей за победу. Парням просто хочется играть на профессиональном уровне. Они получают от этого удовольствие.
Рома Павлюченко, забивая за нас, добавляет голы в зачет клуба Григория Федотова. А Рома Шишкин вообще не планирует завершать карьеру, ему нужно играть на профессиональном уровне. Кстати, мы готовы отдать его в аренду "Тамбову". В целом ребята здесь ради удовольствия, а не из-за денег", — приводит слова спонсора"Чемпионат".
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
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|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|27
|18