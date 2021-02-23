Стала известна зарплата Павлюченко, Шишкина и Янбаева в "Знамени"

Спонсор команды ПФЛ "Знамя", который пожелал остаться инкогнито, назвал суммы, которые получают в клубе известные футболисты, в числе которых Роман Павлюченко, Роман Шишкин и Ренат Янбаев.

"Ребята играют за нас не из-за денег. Мы платим немного - 10 тысяч рублей за победу. Парням просто хочется играть на профессиональном уровне. Они получают от этого удовольствие.