Стала известна зарплата Рангника в "Манчестер Юнайтед"

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Стала известна зарплата Рангника в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Спорт-Экспресс"

"Манчестер Юнайтед" удвоит оклад главы департамента "Локомотива" по спорту и развитию Ральфа Рангника.

По информации Mirror, в российском клубе специалист зарабатывал 4,5 миллиона евро в год, а английский будет ему платить 9 миллионов.

Напомним, что немец станет главным тренером "красных дьяволов" до завершения текущего сезона.

"МЮ" с воскресенья искал замену Уле Гуннару Сульшеру, которого уволили за серию неудовлетворительных результатов.

Рангник работал в "Локомотиве" с июля этого года. Его компания продолжит сотрудничать с "железнодорожниками".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" летом выберет между двумя тренерами. | http://soccernews.ru
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