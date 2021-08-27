Стала известна зарплата Роналду в "Манчестер Юнайтед"

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Стала известна зарплата Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Криштиану Роналду

СМИ узнали, сколько будет зарабатывать нападающий Криштиану Роналду после возвращения в "Манчестер Юнайтед".

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, зарплата португальца по двухлетнему контракту с "красными дьяволами" составит 29,2 миллиона евро в год.

36-летний форвард вернулся в английский клуб, перейдя из "Ювентуса", в составе которого он сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Роналду уже выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, после чего ушёл в мадридский "Реал".

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