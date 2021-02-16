Стала известна зарплата Рондона в ЦСКА
Журналист Сергей Егоров раскрыл размер оклада нападающего Хосе Саломона Рондона, арендованного накануне ЦСКА.
По его информации, за несколько месяцев в московском клубе футболист заработает 1,25 миллиона евро.
Стоит отметить, что "Далянь Ифан" платил венесуэльцу гораздо больше - около 8 миллионов евро в год.
Армейцы взяли в аренду Рондона до завершения нынешнего сезона. Он уже тренируется с ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе.
Не пропустите: Рондон на русском языке прокомментировал переход в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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