Стала известна зарплата Рондона в ЦСКА

Теги цска москвахосе саломон рондон

Стала известна зарплата Рондона в ЦСКА

Журналист Сергей Егоров раскрыл размер оклада нападающего Хосе Саломона Рондона, арендованного накануне ЦСКА.

По его информации, за несколько месяцев в московском клубе футболист заработает 1,25 миллиона евро.

Стоит отметить, что "Далянь Ифан" платил венесуэльцу гораздо больше - около 8 миллионов евро в год.

Армейцы взяли в аренду Рондона до завершения нынешнего сезона. Он уже тренируется с ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе.

Не пропустите: Рондон на русском языке прокомментировал переход в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тухель повторил рекорд АПЛ

Тухель повторил рекорд АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов