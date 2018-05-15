Стала известна зарплата Руни в США

Теги сшауэйн руниэвертон

Стала известна зарплата Руни в СШАСтали известны детали соглашения "Ди Си Юнайтед" с известным английским футболистом Уэйном Руни.

По данным американской прессы, форварду предложили контракт на 2 года с зарплатой в 5 миллионов долларов.

Ранее также сообщалось, что "Ди Си Юнайтед" заплатит "Эвертону" за Руни 17 миллионов долларов. 

Читайте: Руни рискует пропустить свой прощальный матч в "Эвертоне" | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов