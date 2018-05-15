Стала известна зарплата Руни в США

Стали известны детали соглашения "Ди Си Юнайтед" с известным английским футболистом Уэйном Руни.

По данным американской прессы, форварду предложили контракт на 2 года с зарплатой в 5 миллионов долларов.

Ранее также сообщалось, что "Ди Си Юнайтед" заплатит "Эвертону" за Руни 17 миллионов долларов.

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