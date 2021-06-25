Стала известна зарплата Руя Патрисиу после перехода в "Рому"

Фото инстаграм Руя Патрисиу

Вратарь "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу близок к подписанию контракта с "Ромой".

По информации журналиста Николо Скиры, в случае перехода в римский клуб голкипер будет зарабатывать 2,7 миллиона евро в год.

За трансфер португальского стража ворот "волки" готовы заплатить 7 миллионов плюс бонусы.

В минувшем сезоне 33-летний Патрисиу сыграл за "Вулверхэмптон" 37 матчей и пропустил 51 гол.

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