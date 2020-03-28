Стала известна зарплата Семака по новому контракту с "Зенитом"

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Стала известна зарплата Семака по новому контракту с "Зенитом"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак продолжит возглавлять команду, пишут российские СМИ.

Контракт тренера с клубом истекает летом, но сообщается, что стороны уже согласовали детали нового договора.

Семак заключит с "Зенитом" соглашение по схеме "1+1" с увеличением зарплаты с 1,2 до 1,8 миллиона евро в год.

44-летний специалист подпишет все необходимые документы как только прекратится вынужденная пауза в РПЛ, обусловленная пандемией коронавируса.

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