Стала известна зарплата Суареса в "Атлетико"

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Стала известна зарплата Суареса в "Атлетико"

Журналист Николо Скира узнал, сколько будет зарабатывать новичок "Атлетико" Луис Суарес в мадридском клубе.

По его информации, "матрасники" заключили с форвардом двухлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Напомним, что звёздный уругваец перешёл в "Атлетико" из "Барселоны" на правах свободного агента.

В составе "сине-гранатовых" за шесть сезонов 33-летний Суарес забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

Не пропустите: Суарес расплакался, покидая базу "Барселоны". | http://soccernews.ru
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