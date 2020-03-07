Стала известна зарплата Тарасова в "Рубине"

Представитель Дмитрия Тарасова, комментируя желание футболиста уменьшить выплаты по алиментам на своего ребёнка от первого брака, озвучил зарплату хавбека в "Рубине".

"Согласно контракту с "Рубином" ежемесячная зарплата Дмитрия составляет полмиллиона рублей. Недавно у него родился третий ребенок и, согласно закону, на такое количество детей он должен платить не более шестой части своих доходов, а это почти 80 тысяч рублей. Мы будем настаивать на уменьшении ныне существующих алиментов в пять раз.

Разговоры о затруднительном положении Дмитрия - не выдумки. Тарасов до сих пор отдаёт кредит за большой загородный дом, а это 250 тысяч рублей в месяц. Покрывать такую сумму каждый месяц ему помогает супруга Анастасия Костенко, которая имеет стабильный доход", - сообщил представитель полузащитника в комментарии порталу "СтарХит".

Напомним, что минувшей зимой после длительного просмотра Тарасов заключил контракт с "Рубином" до конца сезона, однако всего через три дня он сломал ногу на тренировке.

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