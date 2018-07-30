Стала известна зарплата Тухеля в ПСЖ

Теги псжтомас тухель

Стала известна зарплата Тухеля в ПСЖ

Стало известно, сколько зарабатывает в ПСЖ Томас Тухель.

Как сообщает L’Equipe, заработная плата немца составляет 5 миллионов евро в год до вычета налогов.

Отмечается, что зарплата Эмери находилась примерно на таком же уровне.

Читайте также: Владельцы ночных клубов Парижа будут рассказывать Тухелю о поведении игроков ПСЖ. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов