Стала известна зарплата Тухеля в ПСЖ

Стало известно, сколько зарабатывает в ПСЖ Томас Тухель.

Как сообщает L’Equipe, заработная плата немца составляет 5 миллионов евро в год до вычета налогов.

Отмечается, что зарплата Эмери находилась примерно на таком же уровне.

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