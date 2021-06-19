Стала известна зарплата Тюкавина по новому контракту с "Динамо"

Фото сайт РПЛ

Журналист Сергей Егоров раскрыл размер нового оклада форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина.

Напомним, что накануне 18-летний футболист продлил контракт с "бело-голубыми" по схеме "3+1".

По информации источника, условия вступившего в силу договора подразумевают годичную зарплату в размере 31 миллиона рублей.

Тюкавин является воспитанником академии "Динамо". За основную команду он дебютировал в ноябре 2020 года, сыграл 17 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Ротор" арендовал воспитанника "Динамо". | http://soccernews.ru