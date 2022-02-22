Стала известна зарплата Уилшера в "Орхусе"

Фото инстаграм Джека Уилшера

СМИ узнали размер оклада известного новичка "Орхуса" Джека Уилшера.

По информации Daily Mail, датский клуб будет платить полузащитнику около 312 тысяч евро в год.

Напомним, что контракт 30-летнего англичанина с "Орхусом" рассчитан до конца сезона с опцией продления на 12 месяцев.

Уилшер с лета был свободным агентом. Хавбек известен по выступлениям за "Арсенал", "Болтон", "Вест Хэм" и "Борнмут".

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