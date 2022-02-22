Стала известна зарплата Уилшера в "Орхусе"
СМИ узнали размер оклада известного новичка "Орхуса" Джека Уилшера.
По информации Daily Mail, датский клуб будет платить полузащитнику около 312 тысяч евро в год.
Напомним, что контракт 30-летнего англичанина с "Орхусом" рассчитан до конца сезона с опцией продления на 12 месяцев.
Уилшер с лета был свободным агентом. Хавбек известен по выступлениям за "Арсенал", "Болтон", "Вест Хэм" и "Борнмут".
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|М
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|26
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|26
|47
|4
|Брондбю
|26
|42
|5
|Нордсьелланд
|26
|41
|6
|АаБ
|26
|38
|7
|Рандерс
|26
|35
|8
|Хорсенс
|26
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|33
|10
|Люнгбю
|26
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|СендерийскЕ
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|Хобро
|26
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