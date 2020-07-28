Стала известна зарплата Урунова в "Спартаке"

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Стала известна зарплата Урунова в "Спартаке"

СМИ узнали, сколько полузащитник "Уфы" Остон Урунов будет зарабатывать после перехода в московский "Спартак".

Напомним, что "красно-белые" уже согласовали трансфер узбекского хавбека за 2 миллиона евро.

По информации "Рейтинга Букмекеров", столичный клуб будет платить Урунову 600 тысяч евро в год.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущей недели.

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