Стала известна зарплата Вагнера Лава после возвращения в ЦСКА

СМИ узнали, сколько будет зарабатывать нападающий Вагнер Лав после возвращения в московский ЦСКА.

По информации "СЭ", бразилец заключит с армейцами контракт с годовым окладом в размере 800 тысяч евро плюс бонусы.

Стороны уже согласовали все детали сотрудничества и в ближайшее время объявят о подписании договора.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

На прошлой неделе 35-летний форвард расторг контракт с "Коринтиансом" по взаимному согласию и теперь является свободным агентом.

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