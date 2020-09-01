Стала известна зарплата ван де Бека в "Манчестер Юнайтед"

СМИ выяснили, сколько полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек будет зарабатывать после перехода в "Манчестер Юнайтед".

По информации журналиста Николо Скиры, футболист заключит с "красными дьяволами" пятилетний контракт с окладом 6 миллионов евро в год.

Напомним, что голландец уже прошёл медицинское обследование. В ближайшие дни о его трансфере будет объявлено официально.

Напомним, что покупка ван де Бека обойдётся "МЮ" в 40 миллионов евро + бонусы.

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