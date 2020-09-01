Стала известна зарплата ван де Бека в "Манчестер Юнайтед"

Теги аяксманчестер юнайтеддонни ван де бектрансферы

Стала известна зарплата ван де Бека в "Манчестер Юнайтед"

СМИ выяснили, сколько полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек будет зарабатывать после перехода в "Манчестер Юнайтед".

По информации журналиста Николо Скиры, футболист заключит с "красными дьяволами" пятилетний контракт с окладом 6 миллионов евро в год.

Напомним, что голландец уже прошёл медицинское обследование. В ближайшие дни о его трансфере будет объявлено официально.

Напомним, что покупка ван де Бека обойдётся "МЮ" в 40 миллионов евро + бонусы.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" потребовал проверить на детекторе лжи арбитра, работавшего на матче со "Спартаком"

"Арсенал" потребовал проверить на детекторе лжи арбитра, работавшего на матче со "Спартаком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов