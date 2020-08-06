Стала известна зарплата Виллиана в "Арсенале"

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Стала известна зарплата Виллиана в "Арсенале"

СМИ выяснили, сколько сможет зарабатывать вингер Виллиан в случае перехода из "Челси" в "Арсенал".

По информации ESPN, бразильцу предложен трёхлетний контракт с зарплатой 5,8 миллионов евро в год.

Ожидается, что экс-игрок "Шахтёра" и "Анжи" согласится присоединиться к "канонирам". Сделка должна быть закрыта до конца месяца.

31-летний Виллиан выступал за "Челси" с 2013 года, сыграл 339 матчей, забил 63 гола и сделал 62 ассиста.

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