Стала известна зарплата Винисиуса в "Реале"

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Стала известна заработная плата бразильского нападающего Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале".

Как сообщает издание Marca, футболист сборной Бразилии получает в королевском клубе 2.5 миллиона евро в год. Отмечается, что столько же, сколько он зарабатывал в своем первом сезоне в "Реале".

По информации источника, Винисиус отказывается продлевать свой контракт на улучшенных условиях, так как перед этим хочет сделать еще один рывок в своем развитии.

В нынешнем сезоне Ла Лиги бразилец сыграл пять матчей за "Реал" в Ла Лиге, в которых забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

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