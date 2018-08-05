Стала известна зарплата Витселя в дортмундской "Боруссии"



Бельгийский полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витцель близок к переходу в дортмундскую "Боруссию", сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб заплатит за футболиста полную сумму отступных, которая составляет 20 миллионов евро.

При этом 29-летний Витсель подпишет с "Боруссией" четырехлетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

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