Стала известна зарплата Витселя в дортмундской "Боруссии"

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Стала известна зарплата Витселя в дортмундской "Боруссии"
Бельгийский полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витцель близок к переходу в дортмундскую "Боруссию", сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб заплатит за футболиста полную сумму отступных, которая составляет 20 миллионов евро.

При этом 29-летний Витсель подпишет с "Боруссией" четырехлетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

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Комментарии
Kireman

Да не играет он на 10 млн

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