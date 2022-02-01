Стала известна зарплата Юри Алберто в "Зените"

Фото твиттер "Зенита"

СМИ узнали, сколько будет зарабатывать в питерском "Зените" новичок команды Юри Алберто.

По информации Resistencia Colorada, зарплата бразильского нападающего составит 3 миллиона евро в год.

Стоит отметить, что в "Интернасьонале" футболист получал в 7,5 раз меньше - 400 тысяч евро за сезон.

"Зенит" купил Алберто за 20 миллионов евро и заключил с ним контракт до лета 2027 года.

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