Стала известна зарплата Юри Алберто в "Зените"
Фото твиттер "Зенита"
СМИ узнали, сколько будет зарабатывать в питерском "Зените" новичок команды Юри Алберто.
По информации Resistencia Colorada, зарплата бразильского нападающего составит 3 миллиона евро в год.
Стоит отметить, что в "Интернасьонале" футболист получал в 7,5 раз меньше - 400 тысяч евро за сезон.
"Зенит" купил Алберто за 20 миллионов евро и заключил с ним контракт до лета 2027 года.
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