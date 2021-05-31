Стала известна зарплата Заболотного в ЦСКА
Фото инстаграм Антона Заболотного
Журналист Сергей Егоров назвал размер зарплаты форварда Антона Заболотного по условиям контракта с ЦСКА.
Напомним, что сегодня армейцы объявили о заключении с 29-летним футболистом соглашения до июня 2024 года.
Источник утверждает, что нападающий будет зарабатывать в столичном клубе 1,2 миллиона евро за сезон.
В "Сочи" Заболотному платили 1 миллион евро ежегодно, однако планировалось его оклад сократить в два раза.
Не пропустите: Заболотный прокомментировал возвращение в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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