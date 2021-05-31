Стала известна зарплата Заболотного в ЦСКА

Фото инстаграм Антона Заболотного

Журналист Сергей Егоров назвал размер зарплаты форварда Антона Заболотного по условиям контракта с ЦСКА.

Напомним, что сегодня армейцы объявили о заключении с 29-летним футболистом соглашения до июня 2024 года.

Источник утверждает, что нападающий будет зарабатывать в столичном клубе 1,2 миллиона евро за сезон.

В "Сочи" Заболотному платили 1 миллион евро ежегодно, однако планировалось его оклад сократить в два раза.

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