Стала известна зарплата Заболотного в ЦСКА

Теги цска москваантон заболотный

Стала известна зарплата Заболотного в ЦСКА

Фото инстаграм Антона Заболотного

Журналист Сергей Егоров назвал размер зарплаты форварда Антона Заболотного по условиям контракта с ЦСКА.

Напомним, что сегодня армейцы объявили о заключении с 29-летним футболистом соглашения до июня 2024 года.

Источник утверждает, что нападающий будет зарабатывать в столичном клубе 1,2 миллиона евро за сезон.

В "Сочи" Заболотному платили 1 миллион евро ежегодно, однако планировалось его оклад сократить в два раза.

Не пропустите: Заболотный прокомментировал возвращение в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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