Стала известна зарплата Жиго в "Спартаке"

Теги спартак москвасамюэль жиго

Стала известна зарплата Жиго в "Спартаке"Защитник Самуюэль Жиго, сменивший "Гент" в "Спартак", в российском клубе будет зарабатывать 150 тысяч евро в месяц.

По данным бельгийской прессы, это в четыре раза больше, чем француз зарабатывал в бельгийской команде.

Жиго выступал за "Гент" с января 2017 года по мая 2018 года. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 44 матча, забив два мяча и сделав четыре результативные передачи. 

Читайте: Официально: Жиго - игрок "Спартака" | http://soccernews.ru

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