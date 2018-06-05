Стала известна зарплата Жиго в "Спартаке"

Защитник Самуюэль Жиго, сменивший "Гент" в "Спартак", в российском клубе будет зарабатывать 150 тысяч евро в месяц.

По данным бельгийской прессы, это в четыре раза больше, чем француз зарабатывал в бельгийской команде.

Жиго выступал за "Гент" с января 2017 года по мая 2018 года. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 44 матча, забив два мяча и сделав четыре результативные передачи.

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