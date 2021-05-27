Стала известна зарплата Жиру в "Милане"

Фото инстаграм Оливье Жиру

СМИ узнали, сколько нападающий "Челси" Оливье Жиру будет зарабатывать после перехода в "Милан".

По информации Calciomercato, "россонери" готовы платить французу 4 миллиона евро в год. Ожидается, что контракт между сторонами будет рассчитан на два сезона.

34-летний футболист уже занимается поиском жилья в итальянском городе.

В этом сезоне Жиру сыграл за "Челси" 31 матч и забил 11 голов. В конце июня он станет свободным агентом.

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